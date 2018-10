Venom vs A Star Is Born, i fan di Lady Gaga stroncano il cinecomic Marvel

ROMA – I simbionti non tormentano soltanto Eddie Brock, protagonista di Venom. Pare che i parassiti extraterrestri diano fastidio anche ai fan di Lady Gaga. I Little Monster hanno, infatti, avviato una vera e propria campagna contro il nuovo cinecomic Marvel, che in Italia arriverà il 4 ottobre.

Chi ha visto il film in anteprima, infatti, ha pubblicato recensioni negative sulla pellicola diretta da Rotten Tomatoes. Lo scopo fa calare la naturale attenzione che Venom ha su di sé. I commenti “cattivi” si sprecano sui social. In tanti hanno descritto il film come noioso e pesante. Su Twitter, addirittura, è girato un copia-incolla creato ad hoc: “Sono un grandissimo fan della Marvel ma ho appena guardato Venom e non so cosa dire. È il peggior film di quest’anno. Mi aspettavo di più e ora sono deluso”.

Venom e A Star Is Born arriveranno nei cinema americani il 5 ottobre. Si prospetta così una battaglia a due al botteghino. Si spiega così il comportamento degli agguerritissimi fan di Lady Gaga, di solito abbastanza pacati.

Stranamente, però, questa volta, hanno deciso per un’azione diversa, confermata da uno dei Little Monster: “Noi fan di Lady Gaga abbiamo creato dei finti account per fare a pezzi Venom. Le due pellicole escono lo stesso giorno e noi vogliamo che A Star Is Born sia vista da un numero maggiore di persone”. Chi l’avrà vinta al debutto? Solo alla fine del prossimo weekend si saprà.