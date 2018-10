La Regione Lazio porta i giovani al cinema

ROMA – Dal 23 al 26 ottobre i giovani tra i 18 e i 26 anni, che vivono nelle province del Lazio, avranno l’opportunità di trascorrere una giornata alla Festa del Cinema di Roma, assistere a una proiezione pomeridiana, vivere la magia del red carpet e poi tornare a casa con lo stesso autobus Cotral.

È una delle iniziative messe in campo dalla Regione Lazio per sostenere i giovani e il cinema, presentate oggi dal governatore, Nicola Zingaretti, alla WeGil di Roma. Sugli autobus i ragazzi riceveranno il biglietto per assistere alla proiezione pomeridiana della Festa del Cinema, un coupon per andare gratis al cinema in un mercoledì a scelta tra il 24 ottobre e il 19 dicembre, un coupon per ritirare presso lo stand della Regione Lazio uno snack realizzato con prodotti del territorio e una bibita offerti da Arsial. Gli autobus partiranno alle 14 da Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo, e ripartiranno la sera alle 21.30 dall’Auditorium Parco della Musica.

Mercoledì al cinema

La seconda iniziativa, invece, denominata ‘Mercoledì al cinema’, consentirà a tutti di andare al cinema, il mercoledì dal 10 ottobre e fino ad agosto 2019, con un biglietto scontato fino al 50%. Zingaretti ha poi ricordato che proprio in questi giorni è stato pubblicato l’avviso pubblico che mette a disposizione contributi per 850 mila euro a sostegno di progetti cinematografici che promuovono le diversità culturali o prevengono il disagio sociale, ma anche festival e rassegne.

Inoltre per sostenere il lavoro delle sale cinematografiche, nel 2019 la Regione Lazio stanzierà altri 500 mila euro per favorire l’accessibilità e la messa in sicurezza degli spazi e per contribuire all’acquisto di ausili audiovisivi. “Supportare da un lato l’esercizio cinematografico e incentivare dall’altro la frequentazione delle sale, soprattutto da parte dei più giovani, sono obiettivi primari- ha spiegato Zingaretti- che confermano la centralità economica, sociale e identitaria dell’industria cinematografica nel Lazio”.