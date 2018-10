Temptation Island Vip 2018, lieto fine per Nilufar e Giordano

Tutto è bene quello che finisce bene.

Possono tirare un sospiro di sollievo i fan di Nilufar e Giordano, usciti da Temptation Island VIP come una coppia, così come sono entrati. Forse ancora di più.

Dopo le settimane trascorse circondati dalle tentazioni, i due hanno potuto confrontarsi al falò.

Una resa dei conti tanto attesa dal pubblico, conclusasi nel migliore dei modi.

Tra i due litiganti il terzo… piange.

Chi ci ha rimesso è Niccolò che, per la seconda volta, ha ricevuto un sonoro due di picche da Nilufar.

Il falò dell’amore

E’ durato una decina di minuti il falò che ha riacceso l’amore tra Nilufar e Giordano.

I due hanno discusso con toni piuttosto accessi, un botta e risposta che girava intorno a Niccolò e ai sentimenti dell’ex tronista.

“Ho sbagliato a starti addosso perché avevo paura di perderti. L’unica cosa che ti chiedo è di viverci”, cede alla fine Nilufar che con queste parole fa commuovere tutti, anche “l’arbitro” Simona Ventura.

“Se ho fatto quello che ho fatto è perché ti amo stupida” è la conclusione di Giordano che, finalmente, si lascia travolgere dai suoi sentimenti.

I due lasciano quindi Temptation Island tra baci, coccole e abbracci.

Prova superata!