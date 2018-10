Romics, al via la 24esima edizione

Fumetti, videogiochi e cinema protagonisti della 24esima edizione di Romics, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che da oggi fino al 7 ottobre, animerà la Fiera di Roma.

Grandi maestri del fumetto, illustrazione e animazione internazionale si alterneranno sul palco di Romics per raccontare la loro straordinaria carriera artistica e per illustrare le basi tecniche e teoriche delle loro creazioni. Visitando i numerosissimi stand all’interno dei padiglioni della Fiera, si potranno trovare tutte le novità editoriali. Fumetto in diretta, workshop, tavole rotonde per incontrare i grandi protagonisti del fumetto italiano ed internazionale.

Tra le sorprese di quest’anno, il Romics d’Oro a Marco Gervasio, storico autore Disney, all’opera sui celebri Fantomius e Papertotti, e sulle indimenticabili storie di Topolino; Charlotte Gastaut, un talento d’eccezione tra moda e illustrazione, che si muove con disinvoltura tra mondi creativi diversi e Chris Warner sceneggiatore, disegnator e ededitor, che ha sceneggiato e disegnato diverse storie tra cui Predator, Terminator, Black Cross e Barb Wire.

Non mancherà il consueto appuntamento con la Comics City, spazio dedicato agli autori, e con il Romics Cosplay Award 2018, la sfilata dei cosplayer.

Puoi consultare il programma sul sito del Romics.