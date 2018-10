Ero al mio primo rapporto e ho indossato il preservativo al contrario...

Salve, volevo raccontare la mia esperienza: qualche giorno fa ho avuto il mio primo rapporto sessuale ma accidentalmente prima di iniziare ho indossato il preservativo al contrario. Poi l’ho rimesso nella posizione giusta e ho cominciato a fare sesso. Non sono riuscito subito a penetrare quindi il pene é rimasto esposto all’aria ed ha urtato contro il corpo della mia ragazza. Alla fine ci sono riuscito, non sono venuto ed ho estratto il preservativo. Aggiungendo che la mia ragazza era al primo giorno dopo il ciclo domando se corro il rischio di una gravidanza.

Alberto

Caro Alberto,

da quello che ci racconti non dovrebbero esserci dei rischi significativi in quanto il rapporto sembra essere stato comunque protetto dall’inizio alla fine.

Affinchè avvenga un concepimento è necessario che ci sia una eiaculazione interna, in assenza di metodi contraccettivi, durante il periodo fertile della ragazza. Per periodo fertile si intende quella finestra sensibile tra l’undicesimo e il diciottesimo giorno di un ciclo regolare. Nel tuo caso specifico la tua ragazza non sembra trovarsi nel periodo fertile e venendo meno l’eiaculazione interna i rischi di una gravidanza sono remoti se non inesistenti.

Hai cambiato il preservativo subito per cui difficilmente la superficie interna è venuta a contatto con delle tracce spermatiche. Inoltre devi sapere che il liquido preseminale, che svolge, tra le altre, la funzione lubrificante durante i rapporti, può contenere una minima quantità di spermatozoi, ma secondo alcuni recenti studi sembrano che questi non siano in grado di fecondare. Va anche valutato un altro fattore gli spermatozoi esposti all’aria o a superfici esterne (pelle, fazzoletti, sudore etc.) perdono di fertilità.

Proteggere il rapporto dall’inizio alla fine è fondamentale per vivere l’intimità in maniera sicura e serena, a volte può succedere di commettere degli errori, soprattutto nelle prime esperienze.

Magari la prossima volta se dovessi ritrovarti in questa situazione puoi utilizzare un nuovo preservativo in modo che eviti qualsiasi rischio.

Speriamo di essere stati di aiuto.

Un caro saluto!

5 ottobre 2018