Coccole e intimità tra Francesco Monte e Giulia Salemi.

I due concorrenti del Grande Fratello VIP 3 possono finalmente godersi un momento per loro, e decidono di lasciarsi andare, lontano da occhi indiscreti, in Caverna.

Tra i due sembra esserci attrazione, ma salvo qualche effusione non si spingono oltre.

Almeno per ora…