Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione del 05 ottobre 2018

Due prove scritte invece di tre, più l’orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell’ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. Griglie di valutazione nazionali per la correzione delle prove scritte. Sono alcune delle novità degli Esami di Maturità, che entrano in vigore da quest’anno scolastico. Quest’anno non saranno requisito di accesso né la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova nazionale Invalsi, né lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro.

Al via l’ottava edizione di Milan Games Week 2018. La principale manifestazione italiana dedicata ai videogiochi torna negli spazi di Fiera Milano Rho da oggi fino a domenica 7 ottobre, con un’edizione ricca di ospiti, nazionali e internazionali. Tra questi, grande attesa per l’attore Charlie Cox, protagonista della serie Netflix Marvel Daredevil. Non mancheranno volti noti dello sport, del cinema e della TV come i giocatori dell’Olimpia Milano, Maccio Capatonda e Diletta Leotta, ma anche alcuni tra i più popolari youtuber e influencer del nostro Paese.

E’ la Grecia a fare da sfondo ad Assassin’s Creed Odyssey, il nuovo capitolo della saga videoludica di Ubisoft, disponibile da oggi per PS4, Xbox One, Pc e Switch. Una leggendaria Odissea in un mondo ricco di miti e creature leggendarie come Medusa e il Minotauro. Per la prima volta nella serie, si potrà scegliere se intraprendere l’ avventura nei panni di Alexios o di Kassandra. Negli USA Assassin’s Creed Odyssey è anche il titolo scelto da Google per il test della nuova piattaforma videoludica Progect Stream.

Annunciate le nomination per gli “MTV EMA 2018”. In testa Camila Cabello con sei candidature tra cui “Best Song”, “Best Video” e “Best Artist” insieme ad Ariana Grande e Post Malone, entrambi in nomination in cinque categorie. Seguono Drake e Dua Lipa, anche loro in nomination per “Best Artist”, e con quattro nomination ciascuno come Shawn Mendes, tra cui anche il “Best Local Act” ognuno per i rispettivi paesi. Gli “MTV EMAs 2018” saranno trasmessi domenica 4 novembre in esclusiva su MTV.

Spargiamo il seme delle Steam. Si apre con questo invito la quinta edizione di Coding Girls, il programma che punta ad azzerare il gap di genere nel settore tecnico-scientifico. Ce ne parla Mirta Michilli, Direttore Generale Fondazione Mondo Digitale.

