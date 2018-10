“Fuoco e benzina”, online il nuovo singolo di Emis Killa

Esce oggi, venerdì 5 ottobre, in streaming e nei digital store “FUOCO E BENZINA”, il nuovo singolo di Emis Killa che anticipa l’album “SUPEREROE” in uscita per Carosello Records il 12 ottobre.

In perfetto stile Emis Killa – tra i pochi rapper sulla scena a giostrarsi abilmente tra rap e melodie pop – Fuoco e benzina racconta la storia di un uomo e una donna che di fronte alle avversità hanno sempre saputo sostenersi a vicenda alimentando uno le emozioni dell’altro, creando così un mix esplosivo capace di abbattere ogni cosa e superare qualsiasi situazione.

SUPEREROE

Il brano arriva dopo il successo di “ROLLERCOASTER” – disco di platino digitale e tra i singoli tormentoni dell’estate 2018 – e fa da apripista a “SUPEREROE”, il quarto disco in studio del rapper multiplatino che in pochi anni si è imposto come uno degli artisti più autentici, talentuosi e seguiti della scena rap e musicale italiana.