Venom vince su tutti, oltre 600 mila euro gli incassi nel giorno di debutto

ROMA – Venom batte tutti. Il nuovo cinecomic di Marvel è stato il film più visto nella giornata di giovedì, in cui ha fatto il suo debutto al cinema. Quasi 603 mila euro gli incassi guadagnati in un solo giorno e circa 90 mila le persone in sala che hanno visto la pellicola sulla nemesi di Spider-Man. Numeri promettenti, specialmente se confrontati con Spider-Man Homecoming, che – al suo primo giorno – ha incassato 645 mila euro.

Venom stacca così tutti gli altri film in programma. E il confronto con le altre pellicole che hanno fatto il loro debutto al cinema giovedì non lascia dubbi. Smallfoot – Il Mio Amico delle Nevi guadagna solo 50 mila euro e si posiziona al quarto posto. The Wife – Vivere nell’Ombra apre al sesto posto con 28 mila euro, Papa Francesco – un Uomo di Parola si posiziona al settimo con 23 mila euro. Lo segue all’ottavo posto Un Nemico che ti Vuole Bene con 17mila euro. Chiude la top-ten Non è Vero ma ci Credo, con 9.600 euro.