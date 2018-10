Ultimo, piano e voce apre la nuova stagione Radio2 Live

ROMA – Sono tornati i live di Rai Radio2 in diretta dalla Sala B di Via Asiago a Roma e con loro torna la musica dal vivo più bella su ‘Radio2 Live’.

Concerti intimi e dal taglio unico, con l’obiettivo di fare incontrare il pubblico di ieri con quello di domani, in un luogo esclusivo e non convenzionale come quello di un network radiofonico. Masters of ceremonies si riconfermano Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, tutti i venerdì on air sulle frequenze di Rai Radio2.

A inaugurare questa nuova stagione l’anteprima del nuovo tour di Ultimo, 22enne romano che ha vinto la sezione nuove proposte di Sanremo 2018, già disco d’Oro e di Platino. Nella gallery il riassunto della serata.

Ultimo ha regalato al pubblico di Rai Radio2, un’anteprima, in versione acustica piano e voce, dei suoi prossimi attesissimi concerti di Roma e Milano di fine ottobre: sarà infatti l’artista più giovane mai esibito nei due palazzetti più importanti d’Italia.

I prossimi appuntamenti di Radio2

Venerdì 26 ottobre sarà la volta de ‘Le Vibrazioni’ sul palco di Radio2 Live. Ad arricchire l’offerta musicale di Rai Radio2, stasera, in una puntata speciale di ‘Radio2 Live’, ci sarà il doppio appuntamento con Bob Sinclar in diretta da Trieste alle 22.00 e Casino Royale, in diretta dall’Ex Dogana di Roma a partire dalle 24.00.

Come partecipare a Radio2 Live

Per partecipare è possibile iscriversi alla pagina RaiPlayRadio/Radio2, cliccando su “come partecipare” all’interno dello spazio dedicato a ‘Radio2 Live’, l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

‘Radio2 Live’ è anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app di RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sulle pagine facebook, instragram e twitter di @RaiRadio2.