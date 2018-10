I Måneskin debuttano al primo posto della classifica Fimi/Gfk con Torna a casa

ROMA – I Måneskin entrano direttamente alla #1 della classifica ufficiale FIMI/GfK con il singolo “Torna a Casa”, l’intensa ballata in italiano che ha debuttato alla prima posizione della chart di iTunes. Il brano, che in pochi giorni ha superato 2 milioni di stream su Spotify e di visualizzazioni su YouTube, anticipa “IL BALLO DELLA VITA” (Sony Music), il nuovo, attesissimo album della band, il primo di inediti, in uscita venerdì 26 ottobre 2018 e già disponibile in pre-save e pre-order.

“IL BALLO DELLA VITA”, scritto dalla band e prodotto dai Måneskin e da Fabrizio Ferraguzzo, è un racconto autobiografico che riflette nelle 12 tracce le quattro anime dei componenti, unendo le influenze musicali di ciascuno, pur rispettandone la varietà. Un fil rouge lega tutti i brani: la figura di Marlena, la Venere del gruppo, la personificazione della creatività, della libertà, della vita, che si muove fra le righe e le note di tutto l’album. I testi, sia in italiano che in inglese, sono il frutto delle diverse ispirazioni, musicali e non, che hanno accompagnato la vita artistica del gruppo in quest’ultimo ricchissimo anno.

Sempre forti della loro attitudine rock, i Måneskin presentano al pubblico tutte le sfumature del loro sound inconfondibile, attraversando rap, funk e pop e, al tempo stesso, approfondendo una dimensione più intima e introspettiva, grazie soprattutto all’uso degli archi in alcuni brani. Il titolo richiama l’elemento della danza, tratto caratteristico della maggior parte dei brani: il ballo viene inteso qui come metafora della vivacità della vita, della libertà di movimento e, soprattutto, di pensiero.

“IL BALLO DELLA VITA” rispecchia anche la dimensione live che la band ha respirato sin dall’inizio del suo percorso: fin da subito, grazie al primo tour di oltre venti date, i giovani musicisti hanno potuto cogliere dal palco le reazioni dei fan.

I Måneskin sono tornati per lasciare un segno, con la volontà di sfuggire alle proprie paure grazie all’arte, alla musica, che è diventata la loro vita.