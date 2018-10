Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione dell'8 ottobre 2018

Nelle News: Marco Bocci debutta alla regia-L’opera di Banksy autodistrutta da un tritacarte-Titanic torna al cinema per il 20esimo anniversario-Il 20 ottobre è la Notte della Luna-Margot Robbie diventa Barbie per il film Mattel

Marco Bocci debutta alla regia

Iniziano oggi, 8 ottobre, le riprese di ‘Erre11’, film dal titolo provvisorio firmato dall’attore Marco Bocci. La star della fiction ‘Squadra Antimafia’ porterà al cinema una pellicola tratta da suo libro d’esordio ‘A Tor Bella Monaca non piove mai’, pubblicato nel 2016. Tutto il film – prodotto da Gianluca Curti per Minerva Pictures Group con Rai Cinema e Potenza Producciones – sarà girato a Roma e il cast vede la partecipazione di Libero De Rienzo e Laura Chiatti.

L’opera di Banksy autodistrutta da un tritacarte

La bambina con il palloncino rosso è la protagonista dell’opera di Banksy venduta durante un’asta per più di 1 milione di sterline, ma qualcosa è andato storto. Poche ore dopo, il quadro dello street artist si è autodistrutto lasciando i presenti a bocca aperta. L’autore ha pubblicato un video su Instagram come spiegazione all’accaduto. Banksy ha installato dentro la cornice dell’opera un tritacarte che si sarebbe azionato qualora il quadro fosse stato battuto all’asta. Una trovata per protestare contro la mercificazione dell’arte.

Titanic torna al cinema per il 20esimo anniversario

Jack e Rose di nuovo sul grande schermo. A 20 anni dall’uscita nelle sale italiane, torna al cinema Ti-tanic, il capolavoro di James Cameron vincitore di 11 premi Oscar. Campione d’incassi, secondo al botteghino solo ad Avatar (dello stesso Cameron) nell’intera storia del cinema, il film sarà distribuito da Stardust solo per 3 giorni, da oggi al 10 ottobre. Un’occasione unica per rivivere sul grande schermo la più bella storia d’amore mai raccontata.

Il 20 ottobre è la Notte della Luna

Il 20 ottobre è la Notte della Luna, appuntamento annuale promosso dalla NASA dedicato all’osservazione del nostro satellite. Ogni anno migliaia di persone partecipano all’evento, grazie alle numerose iniziative speciali organizzate da planetari, parchi, musei, scuole e altre istituzioni. In Italia l’appuntamento è promosso dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e dall’Unione Astrofili Italiani. L’International Observe the Moon Night si festeggia ogni anno a settembre o ottobre, quando la Lu-na è intorno al primo quarto, dunque visibile sia nel tardo pomeriggio che in serata.

Margot Robbie diventa Barbie per il film Mattel

Margot Robbie è in cima alla lista delle candidate per il ruolo di protagonista del live action di Bar-bie, film co-prodotto da Mattel e Warner Bros, in uscita nel 2020. L’attrice, a breve al cinema in Ma-ria Regina di Scozia, è attualmente in trattative con la produzione. Il progetto è ancora in fase di svi-luppo e la sceneggiatura è stata affidata a Hilary Winston. La storia ha per protagonista una “rinne-gata” del mondo patinato di Barbie, che decide di venire sulla Terra per prendersi la sua rivincita.

