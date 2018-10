Chiara Ferragni firma l’acqua Evian. Bere la fashion influencer costa troppo

Ma il sito dell’azienda tiene alle tasche dei suoi consumatori: acquistando 12 bottiglie si “risparmia” e il costo ammonta a 72,50 euro. Nonostante il prezzo elevato, la collezione è andata sold-out in poche ore e non è più disponibile sul sito di Evian. L’ironia del web non è tardata ad arrivare. Su Facebook infatti è stato creato il gruppo “Trattenere la pipì per non pisciare 8euro di acqua della Ferragni”.