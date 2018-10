Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione del 09 ottobre 2018

Nuova edizione del Tg Diregiovani

“Pixar. 30 anni di animazione” in mostra a Roma

Da Toy Story, il primo film completamente ‘animato’ al computer, al più recente Coco, passando per Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo, Cars e Inside Out. Pixar festeggia 30 anni di animazione con una grande mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Da oggi fino al 20 gennaio 2019 sarà pos-sibile immergersi in un percorso espositivo con oltre 400 opere tra disegni, sculture, bozzetti, story-board, e una vasta selezione di materiali video. Il tutto arricchito da due installazioni spettacolari, l’Artscape e lo Zoetrope, che con la tecnologia digitale faranno rivivere le opere esposte, ricreando l’emozione e la magia dell’animazione.

Parte da Roma l’instore tour di Irama

Irama si prepara ad incontrare i suoi fan proprio il giorno in cui esce il nuovo album ‘Giovani’: è una data importante, infatti, quella del 19 ottobre, in cui partirà anche la prima parte degli attesissimi instore. Si comincia da Roma, poi Milano il 20 ottobre a Piazza del Duomo, proseguendo a Torino e molte altre città. Su Amazon è in vendita la versione standard di ‘Giovani’: chi lo acquista può farsi una foto con il cd e mandarla a irama@teamworld.it per partecipare ad una operazione speciale che verrà svelata più avanti dal cantante stesso.

Portal, Facebook lancia il video-telefono domestico

Facebook sfida Apple e Google e si lancia nel mercato dei dispositivi domestici con Portal. Disponibile in pre-ordine al momento solo negli Stati Uniti, il device è studiato per effettuare video-chiamate in movimento. La Smart Camera di Portal si adatta alle azioni dell’interlocutore, seguendo come un occhio ogni suo spostamento. Oltre ad effettuare videochiamate è possibile ascoltare musica, visualizzare foto e guardare video. Il dispositivo si comanda tramite Alexa, l’assistente vocale di Amazon, ed è disponibile nelle versioni da 10 e 15 pollici, rispettivamente al prezzo di 199 e 349 dollari.

Chiara Ferragni firma l’acqua Evian

Chiara Ferragni firma l’acqua Evian. 8,50 euro per bere 75 centilitri della fashion influencer. Ma il sito dell’azienda tiene alle tasche dei suoi consumatori: acquistando 12 bottiglie si risparmia e il costo ammonta a 72,50 euro. Nonostante il prezzo elevato, la collezione è andata sold-out in poche ore e non è più disponibile sul sito di Evian. L’ironia del web non è tardata ad arrivare. Su Facebook infatti è stato creato il gruppo “trattenere la pipì per non espellere l’acqua costosa di Chiara”

Topolino compie 90 anni e Vans gli regala una collezione

Topolino spegne 90 candeline e Vans gli augura “Buon Compleanno” con una collezione dedicata al personaggio Disney più amato da grandi e piccini. Scarpe, magliette, felpe, calzini, zaini e cappelli – per adulti e bambini – animati dal carismatico Topolino e dalla sua ‘dolce metà’ Minnie. Vans lancia una collezione colorata, eccentrica, giocosa e frizzante che omaggia il Mickey Mouse del nostro immaginario.

9 ottobre 2018