Temptation Island Vip, questa sera l’addio al trash del martedì

Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono le tre coppie rimaste all’Is Morus Relais.

1) Valeria e Patrick hanno poche chance di tornare insieme a casa. Nonostante lei pensi alle cotolette, la sua passione arde anche per il tentatore spagnolo Ivan Gonzalez. Valeriona Nazionale rimprovera al suo imprenditore di non darle abbastanza attenzioni. Lui, invece, continua a negare le accuse della star de Il Bagaglino. La loro storia d’amore sembra essere arrivata al capolinea.

2) Sossio sembra avere poche speranze con Ursula. Lui è molto preso dalla tentatrice. Lei, di conseguenza, lo insulta al falò per i suoi atteggiamenti da adolescente in preda al caos ormonale. Anche loro verso l’addio.

3) Per Andrea e Alessandra sembrano esserci delle speranze. Nonostante la forte gelosia di lei nei confronti del suo ragazzo e le sfuriate di Andrea per l’avvicinamento di Alessandra al single Andrea Cerioli. Ma per la coppia sembra esserci un barlume di speranza per continuare la loro vita insieme.