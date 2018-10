Beyoncé chiude l’OTR2 con Jay-Z, presto un album in arrivo?

ROMA – Si è chiuso a Seattle l’OTR2, il tour che ha portato Beyoncé e Jay-Z in giro per il mondo. Partito il 6 giugno da Cardiff, la coppia ha visitato 15 città in Europa e 24 in Nord America.

Su Instagram, la popstar ha salutato il tour con un video il tour: “A Shawn Carter, il mio Clyde, il mio miglior amico: questo viaggio con l’OTR2 è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Grazie per ogni momento. Sarò il tuo hype man quando vuoi! Alla Hive e a tutti i fan che hanno supportato l’OTR2”.

Nuovo album in arrivo per la popstar?

Nel frattempo, continuano a essere sempre più insistenti i rumors secondo cui Beyoncé avrebbe in serbo un nuovo album. Il settimo della sua carriera da solista. Ad accenderli un’immagine comparsa sul sito dell’interprete di Formation il giorno del suo compleanno. Nello scatto, sette versioni di Beyoncé coprono la scritta: “Coming soon”. Che si tratti di un messaggio velato? Il disco, in ogni caso, non dovrebbe arrivare prima del 2019. Sicuramente sarà pubblicato a sorpresa come è stato per Everything is love.