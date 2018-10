Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione del 10 ottobre 2018

Nuova edizione del Tg Diregiovani

AMA 2018, trionfano Taylor Swift e Camila Cabello

Sono state Taylor Swift e Camila Cabello a dominare gli American Music Awards 2018. Le due artiste, durante la premiazione che si è svolta nella notte al Microsoft Theater L.A. Live di Los Angeles, hanno portato a casa 4 premi ciascuno. La prima, che ha aperto lo show live, è stata incoronata artista dell’anno. La seconda miglior nuova artista. Tra premiati anche Post Malone, Miglior Artista Maschile Pop-Rock, e Rihanna, Miglior Artista Femminile Soul-R&B.

Il Joker di Joaquin Phoenix in un nuovo video dal set

Controcorrente, in metro, sigaretta alla mano. Il Joker di Joaquin Phoenix si svela in un nuovo video dal set del film dedicato alla nemesi di Batman. L’attore indossa il completo rosso d’ordinanza e ha sul viso il trucco da clown. Phoenix vestirà i panni Arthur, questo il nome del personaggio tanto anticipato che vedrà la luce il 4 ottobre 2019 quando la pellicola arriverà al cinema. Diretto e scritto da Todd Philips, il film presenterà il villain in maniera più oscura rispetto al passato.

Ultimo torna live con il Colpa delle favole Tour

Il percorso inarrestabile di Ultimo continua con nuovi live in giro per l’Italia. Il giovane cantautore si prepara a tornare sul palco con il suo “COLPA DELLE FAVOLE TOUR”, la nuova tournée in 10 date con cui l’artista attraverserà le principali città italiane: Firenze, Casalecchio di Reno, Ancona, Milano, Jesolo, Roma, Napoli, Torino e Acireale. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it dalle ore 10.00 oggi e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 10.00 di sabato 13 ottobre.

Microsoft presenta il nuovo servizio di game streaming

Microsoft ha presentato a sorpresa il suo nuovo progetto videoludico. Si chiama Project xCloud, una piattaforma per il game streaming di tutti i titoli Xbox One. Ovunque tu sia, quando vuoi, con chiunque: l’idea è quella di applicare ai videogiochi le stesse regole della musica e dei film. Un intrattenimento accessibile da qualsiasi schermo. Con Project xCloud sarà possibile giocare sui dispositivi mobili, sia smartphone che tablet, sia con un controller wireless Xbox collegato tramite Bluetooth o con il touch del device. Microsoft inizierà i test pubblici della piattaforma nel 2019.

Temptation Island VIP, lo scoppio delle coppie

Strage di cuori durante l’ultima puntata di Temptation Island VIP condotta da Simona Ventura. Le tre coppie rimaste nel villaggio, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, sono uscite dal programma scoppiate. Valeria e Patrick hanno capito di avere visioni diverse sull’amore, Andrea è rimasto deluso dal comportamento della sua fidanzata, Sossio invece, dopo aver corteggiato per 21 giorni la tentatrice Sara, si è presentato al falò di confronto convinto di aver rispettato Ursula. Aruta però è tornato a casa da solo.

10 ottobre 2018