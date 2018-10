Cinema, musica e ambiente, Jaden Smith (il figlio di Will) conquista tutti

ROMA – Dalla musica al cinema, passando per le bottiglie d’acqua eco-friendly. Jaden Smith, figlio del principe di Bel-Air Will, ha solo 20 anni ma è super impegnato su più fronti. Tale padre, tale figlio verrebbe da dire.

Si deve aggiungere che Jaden nasce in una famiglia d’artisti. La mamma è Jada Pinkett Smith, attrice e in passato anche cantante. Recentemente è stata protagonista di Gotham, interpretando Fish Mooney.

Non è da meno la sorellina Willow. Classe 2000, cantante dal 2010 e all’occasione anche attrice. Ha partecipato al film del papà Io sono leggenda, diretto da Francis Lawrence.

Ecco perché Jaden non poteva non finire nel mondo dello spettacolo, diventando uno dei giovani talenti più apprezzati dai suoi coetanei. Su Instagram ha superato i 10 milioni di follower. E sono tanti i progetti in ballo per la star nascente.

LA MUSICA

Jaden ha all’attivo ben due album e un EP in uscita proprio quest’anno. Si chiama SYRE: THE ELECTRIC ALBUM. Il 4 ottobre è uscito il nuovo singolo Goku.

AL CINEMA

Attualmente è al cinema con Skate Kitchen. La pellicola sarà presentata nella sezione Panorama Internazionale ad Alice nella città, rassegna autonoma e parallela della Festa del Cinema. Il ragazzo ha, però, recitato in una serie lunghissima di film. Nel 2006, il debutto: a soli 8 anni, accanto a papà Will Smith, ne La ricerca della felicità di Gabriele Muccino.

La sinossi di Skate Kitchen

Camille ha 18 anni e vive a Long Island. Nonostante il parere contrario della madre, la ragazza ha una grande passione per lo skateboard. Navigando online, Camille scopre “The Skate Kitchen”, un gruppo di ragazze che ama andare in skateboard per le strade di New York. Camille entra a fare parte della gang e si sente finalmente accettata, ma le nuove amicizie verranno messe a dura prova quando incontrerà un ragazzo che appartiene a un gruppo rivale di skateboards. Crystal Moselle ci guida alla scoperta della realtà di alcune ragazze fuori dagli schemi, che rivendicano il loro spazio nella comunità degli skateboards, spesso popolata da soli uomini.

L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE

Jaden, però, con Will Smith non ha in comune solo la passione per la musica e il cinema. L’attore di Collateral Beauty e il figlio hanno fondato la JUST Goods, Inc., una società di acqua in bottiglia eco-compatibile. Per la precisione, Will è solo co-fondatore.

Il packaging è composto per l’82% da risorse rinnovabili, costituite per lo più da carta proveniente da foreste gestite da FSC (Forest Stewardship Council, un’ONG internazionale senza scopo di lucro. Il FSC ha dato vita ad un sistema di certificazione forestale riconosciuto a livello internazionale ed è riciclabile). JUST contiene acqua di sorgente, proveniente dalla ditta britannica Ballymena, Irlanda del Nord.