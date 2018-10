Ikea solidale, arredato a Roma appartamento a Città dei Ragazzi

ROMA – Tre camere da letto complete, una cucina e una salone corredato da tavoli, sedie e divanetti. Sono questi gli elementi della donazione che Ikea ha fatto alla Città dei Ragazzi di Roma, un gesto di solidarietà che ha permesso a otto minori di riappropriarsi di un gruppo appartamento.

La Città dei Ragazzi, trova dunque nella solidarietà di Ikea un motivo di speranza per crescere ed andare avanti, ricevendo quindi un aiuto per iniziare a superare il momento non facile che sta attraversando.”Circa due anni fa- spiegano dalla Città dei Ragazzi- abbiamo chiesto ad Ikea Porta di Roma, la possibilità di allestire totalmente un gruppo appartamento e nello specifico quello denominato ‘Marco Polo’ che ospita minori. Dopo diversi sopralluoghi dei referenti per definire nei dettagli il progetto, finalmente alla fine di agosto c’è stata la consegna e il relativo montaggio”.

La generosa e solidale donazione rafforza dunque gli obiettivi della struttura impegnata ad accogliere, supportare e sostenere l’inclusione sociale di minori a rischio di devianza. Per ribadire gli impegni e ringraziare pubblicamente Ikea del gesto di solidarietà si terrà una cerimonia di inaugurazione il 18 ottobre alle 15.30.