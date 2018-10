Dieci candeline per Spotify: la classifica degli artisti più ascoltati di sempre

ROMA – Ed Sheeran, Drake e The Chainsmokers-Halsey, sono gli artisti che dominano il podio nella classifica dei brani più ascoltati su Spotify in questi 10 anni.

Dopo aver toccato quota 180 milioni di utenti, il servizio di streaming musicale si conferma un vero e proprio colosso del settore.

Nato nel 2008, Spotify è cresciuto negli anni in maniera esponenziale mettendo a disposizione del suo pubblico ben 35 milioni di brani. E così, per festeggiare questi dieci anni di successo, la piattaforma ha deciso di pubblicare per la prima volta la sua “Decade of Discovery”, una lista delle canzoni più ascoltate nel corso della sua storia.

1 Ed Sheeran – “Shape Of You”

2 Drake – “One Dance”

3 The Chainsmokers, Halsey – “Closer”

4 Post Malone – “rockstar” (feat. 21 Sevage)

5 Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

6 Major Lazer, MØ, Dj Snake – “Lean On”

7 Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bibier – “Despacito – Remix”

8 Justin Bieber – “Love Yourself”

9 Justin Bieber – “Sorry”

10 The Chainsmokers – “Don’t Let Me Down”