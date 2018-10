Welcome Home, Emily Ratajkowski e Riccardo Scamarcio insieme sul set

ROMA – Riccardo Scamarcio, Emily Ratajkowski ed Aroon Paul insieme sul grande schermo per Welcome Home di George Ratliff.

La storia parte dal tentativo di Bryan (Aaron Paul) e Cassie (Emily Ratajkowski) di riaccendere la scintilla nella loro relazione fatiscente. Così affittano una bella e romantica villa nella campagna italiana usando un sito di home-sharing chiamato “Welcome Home”.

Poco dopo essersi sistemato, Cassie fa amicizia con Federico (Riccardo Scamarcio), il tipo, estraneo bello che vive in fondo alla strada. Bryan viene immediatamente minacciato dal bell’aspetto e dal fascino di Federico, e Cassie diventa sconvolta dalla gelosia di Bryan.

Federico usa questa gelosia per manipolare la coppia e trasformarsi l’uno contro l’altro. Bryan e Cassie si ritrovano coinvolti in un gioco sexy, voyeuristico e sempre più pericoloso di gatto e topo, in cui scoprono che la persona che ami di più potrebbe essere la persona di cui ti puoi fidare di meno.