Dal cinema allo sport: Frank Matano è il nuovo “bomber” del Carinola

Un post condiviso da Frank Matano (@frankmatano) in data: Ott 4, 2018 at 1:09 PDT

ROMA – “Borriello ha firmato con l’Ibiza e io col Carinola, non potevo rinunciare alla movida del Casertano e questo è il motivo per cui non ho scelto squadre di serie maggiori – ha scritto Frank Matano su Instagram annunciando il suo debutto nel mondo dello sport – Non darò un grande contributo, al massimo qualche doppio passo solo col destro e qualche colpo di testa senza saltare, in ogni caso ho preso parte nella squadra del mio paesino, il CARINOLA. La squadra milita in prima categoria e con la mia partecipazione penso che ci rimarremo. Forza Carinola! #borriellodiprovincia #ibizacarinola“.

Cinema, web, televisione e adesso lo sport. Matano può vantarsi di aver provato proprio di tutto nella sua carriera. Diventato celebre con gli scherzi telefonici pubblicati in rete, il nuovo “bomber” del Carinola ha fatto guadagnare alla squadra non pochi supperter.

@rosario_fiorello è sempre stato fan del Carinola ❤️😂 Un post condiviso da Frank Matano (@frankmatano) in data: Ott 5, 2018 at 6:38 PDT

