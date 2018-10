Roma – Arriva in libreria per Bao Publishing L’odissea nel corpo umano del Professor Astro Gatto, il nuovo libro del Dr Dominic Walliman e Ben Newman, che illustra il funzionamento della meravigliosa macchina del corpo umano. Il professor Astro Gatto, che ci ha fatto conoscere i segreti del sistema solare, dell’Universo e dei viaggi spaziali nel volume “Professor Astro Gatto e Le Frontiere Dello Spazio” e che ci ha spiegato i principi fondamentali che governano l’universo con la fisica nel volume “L’avventura Atomica Del Professor Astro Gatto” torna con un nuovo libro di questa illuminante serie che spiega i concetti più complessi in modo che possano essere capiti da tutti, a partire dai giovani lettori, con un’affascinante odissea nella meravigliosa macchina del corpo umano.

Perché le nostre orecchie hanno questa forma strana? Perché starnutiamo? A che serve avere la pelle?

Un coloratissimo manuale disegnato per scoprire come e di cosa siamo fatti. Un viaggio che parte dal cervello ed esplora ogni singola parte di noi. Un modo divertente e originale per conoscere i piccoli grandi segreti del nostro corpo umano.