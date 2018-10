METTERE A FUOCO UN LAVORO

Dalla Sardegna con valigia e attrezzatura Tamara è volata a Bologna, scontrandosi con un mondo e una città in cui farsi strada risultava complicato. Ha trovato il suo posto in un piccolo negozio di fotografia, ma dedicarsi solo a questa professione non sembrava possibile. Il suo primo lavoro, con tutte le responsabilità che un impiego rappresenta, è arrivato a soli diciotto anni e da quel momento non ha mai smesso di darsi da fare, contribuendo mese dopo mese alle spese di famiglia. Fare la fotografa non poteva diventare un investimento, le servivano autonomia e certezze economiche. È così che è iniziato un lungo periodo in cui Tamara da una parte costruiva un mestiere e dall’altra timbrava il cartellino, dedicandosi al doppio lavoro.

Per molti anni è stata nel settore dell’abbigliamento, costruendosi un curriculum di tutto rispetto. Quando lo store per cui lavorava ha chiuso i battenti, Tamara ha scelto di trasferirsi a Roma, pensando che riposizionarsi in una grande città fosse più semplice che in un piccolo centro. Anche stavolta però ha dovuto fare i conti con una realtà decisamente caotica, con un mondo professionale in cui non vedeva riconoscersi le competenze acquisite nel tempo. È così che dopo un paio di anni tra sforzi e insoddisfazione quella della fotografia sembrava diventare una scelta quasi obbligata. Tamara senza saperlo si stava dando per la prima volta una possibilità.

Ecco che verso la fine dei trent’anni, con tanta paura e una partita iva comincia la sua nuova vita.