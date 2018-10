Royal Wedding 2. Eugenie e Jack si sono sposati tra parenti e ospiti vip

ROMA – A soli cinque mesi dal Royal Wedding di Harry e Meghan che ha tenuto incollati milioni di telespettatori, è già tempo di replicare. Si sono sposati oggi Eugenie e Jack Brooksbank. La figlia di Sarah Ferguson e Andrea, duca di York, ha così catalizzato tutte le attenzioni su di sé con la cerimonia svoltasi questa mattina nella Cappella di San Giorgio a Windsor dove è avvenuto anche il matrimonio del cugino più famoso. Questa volta non per i suoi look stravaganti che hanno fatto storia.

La famiglia reale si è così riunita ancora una volta, catturando tutti i flash e i commenti su Twitter. Dalla Ferguson paragonata a Goldrake alla gonna alzata dal vento della cugina Lady Louise Mountbatten.

Tanti i vip invitati. Robbie Williams, Demi Moore, Naomi Campbell, Ellie Goulding, Cara e Poppy Delevingne tra questi. Andrea Bocelli ha cantato l’Ave Maria durante la cerimonia.

Ecco la fotogallery con i look della giornata.