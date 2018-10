Sopra è il nuovo singolo di Gazelle, da oggi disponibile anche il video

ROMA – Dopo il grande successo del disco d’esordio “Superbattito” e del successivo tour interamente sold out, è da oggi in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Sopra” (Maciste Dischi/Artist First), il nuovo singolo di Gazelle.

Il video

Arriva oggi anche il video del brano diretto da Bendo, con la fotografia di Tommaso Terigi e lo styling di Tiny Idols. Protagonisti del videoclip sono Flaminia Genoese e Giuseppe D’Andrizza.

Il video è ambientato di notte, all’interno di un parcheggio illuminato dalle luci di un lampione e dai neon di un food truck parcheggiato. Un’auto accosta. Una ragazza scende e si dirige verso il suo alter ego, iniziando a scrutarlo. Tensione palpabile, c’è attrazione e aria di sfida. Si attende solamente la prima mossa dell’altro. Un incontro/scontro, sensuale, tra due ragazzi che, attraverso una danza, si affronteranno, provocandosi e sfiorandosi, fissandosi negli occhi. Il tutto muovendosi nello spazio, divincolandosi tra automobili e furgoni. È, in fondo, un rapporto sessuale che, attraverso una danza, esprime con carattere, sensualità e follia questo forte senso di appartenenza tra i due protagonisti.

Gazelle Live

Dopo il grande successo dei live nei due club più importanti d’Italia (all’Atlantico Live di Roma e al Fabrique di Milano) prodotti da Vivo Concerti a marzo 2018 e andate interamente sold out settimane prima degli show, Gazelle è pronto a tornare sul palco nel 2019 con due date esclusive nei palazzetti più importanti d’Italia: venerdì 1 marzo 2019 al Mediolanum Forum di Milano e domenica 3 marzo 2019 a Roma, al PalaLottomatica.

Biglietti disponibili su Ticketone.it e in tutte le rivendite autorizzate.