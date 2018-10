Bussetti: “La mia idea sull’innovazione della scuola”

ROMA – “La scuola deve mettersi al passo con i cambiamenti generati dalle innovazioni. Stiamo lavorando per cercare di portare in maniera sempre più incisiva l’innovazione tecnologica all’interno delle nostre scuole. Questa, però, non deve essere focalizzata unicamente sull’acquisto di strumenti innovativi ma soprattutto sui processi e sulle metodologie didattiche. Occorre investire in formazione per i docenti. Stiamo pensando a un team di esperti che, girando per i nostri istituti, siano in grado di recepire e trasmettere le buone pratiche di cui le nostre scuole sono piene. La vera innovazione è quella in grado di portare benefici trasversali e replicabili per consentire a tutti gli studenti delle scuole italiane di poter godere sia di strumenti che di metodologie didattiche all’avanguardia. Occorre dare una vera attuazione al Piano Scuola Digitale. L’innovazione non può essere appannaggio dei soli istituti lungimiranti, ma un patrimonio condiviso da tutti”.

Così il ministro dell’istruzione Marco Bussetti, esprime la sua idea di nnovazione nel mondo della scuola in un post su Facebook, in concomitanza con la Maker Faire, la fiera dell’innovazione che si svolge a Roma in questi giorni .