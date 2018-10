Nadia Toffa, la malattia è tornata ma non mi sono arresa

A marzo, racconta Nadia Toffa, le hanno comunicato che il cancro era tornato. Una notizia che non si aspettava, ma che ha deciso di affrontare con speranza e forza di volontà.

La iena infatti non si è arresa e dopo uno stop forzato, è tornata al suo programma, ha scritto un libro “Fiorire d’inverno” e ha deciso di continuare a vivere con il sorriso.

Ultimamente era stata la centro di numerose polemiche per la sua frase “Il cancro è un dono”, che aveva scatenato una forte reazione sui social alla quale Nadia Toffa ha risposto duramente dicendo di non essere stata compresa e che nessuno può giudicare come si decide di affrontare il dolore e la malattia.

“Questa è la mia sfida, da una sfiga si può trovar del buono, se ce l’ho fatta io ce la fa chiunque”.