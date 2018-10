Facebook, attacco hacker: gli utenti colpiti riceveranno notifica

ROMA – L’attacco hacker a che ha colpito Facebook è meno grave di quello chi si pensava. Non sono infatti 50 milioni gli account colpiti, bensì 29. Questi gli utlimi dati diffusi dallo stesso social network.

Secondo il gruppo di Menlo Park, circa 14 milioni di account hanno subito un danno per quanto riguarda le sole informazioni di contatto di base, come il nome, l’indirizzo mail e il numero di telefono. Per i restanti 15 milioni hanno invece rubato anche informazioni aggiuntive, come sesso, religione, posizione, informazioni sul dispositivo e le 15 ricerche più recenti.

Tutti i proprietari degli account colpiti riceveranno una notifica, consultabile dal centro assistenza.

Quindi occhio e di corsa a consultare la sezione delle notifiche dal centro assistenza! Uomo avvisato, mezzo salvato!