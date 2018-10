Asia Argento in lacrime a Verissimo: “Ho paura del mondo”

Il ricordo di Anthony Bourdain

Anthony Bourdain – gastronomo e scrittore – si è tolto la vita lo scorso lo scorso 8 giugno, lasciando un vuoto incolmabile nella vita della sua compagna Asia Argento.

La domanda su di lui da parte della Toffanin era inevitabile, ma le lacrime dell’Argento hanno preso il sopravvento. L’attrice si è sfogata nel salotto di Verissimo come se fosse a casa sua insieme ad un’amica: un momento di grande commozione, verità e intimità.

“Lui si prendeva cura di me e dei miei figli – ha dichiarato Asia in lacrime – Mi ha lasciato un vuoto che nessuno potrà mai colmarlo. Devo accettarlo perché non posso cambiare la sua assenza però questo dolore non va via. La mattina non ci sono i suoi messaggi, non c’è nessuno che mi dice ‘buonanotte’ – continua l’attrice – Però devo farmi forza per proteggere i miei figli, finché non la troverò non riuscirò a farlo al 100%. – e conclude – Non so come una ferita del genere possa guarire“.