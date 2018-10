Raffaella Fico a Domenica Live: “Cristiano Ronaldo è un gentiluomo”

La Fico a Domenica Live

“Con me è stato un gentiluomo – ha dichiarato l’ex Lady Balotelli – Lo stupro è una cosa devastante per una donna, proprio per questo denuncerei l’istante dopo. – continua la Fico – Non concepisco il perché farlo dopo dieci anni come la ragazza che ha accusato Ronaldo. Sinceramente faccio fatico a credere a questa cosa“.