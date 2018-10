Bestemmia al GFVip 3: Monte, Basile o video fake?

Aria di guai al Grande Fratello VIP.

E’ spuntato in rete nelle ultime ore un video di una presunta bestemmia all’interno della casa.

L’audio è molto basso, ma alzando il volume è possibile sentire abbastanza bene la frase incriminata.

Tuttavia resta il dubbio su chi l’abbia pronunciata. Nell’inquadratura appare solo Stefano Sala che, a meno che non sia un ventriloquo, è escluso direttamente dai possibili candidati. Su Twitter l’ago della bilancia pende dalla parte di Fabio Basile e Francesco Monte. In più persone sostengono, però, che in realtà la bestemmia sia stata pronunciata da chi ha registrato il filmato.

Qui sotto il video incriminato, giudicate voi.

#GFVIP ***BESTEMMIA AL GRANDE FRATELLO*** Io personalmente sento una bestemmia, solo il GF può illuminarci. Attendiamo l’esito dei tecnici che prenderanno in visione il video in qualità migliore.@GrandeFratello @maidireofficial @ilaryblasi @alfosignorini @QuiMediaset_it pic.twitter.com/SFJaigZD5X — CruelBitchy (@CruelBitchy) 15 ottobre 2018

Nel frattempo, anche per Elia potrebbero esserci guai.

Nella notte di sabato sera, durante la festa a tema anni 70, il concorrente preso dall’euforia ha aperto la porta rossa, richiudendola subito.

Ma il regolamento proibisce categoricamente di aprire quella porta.

Provvedimento severo o espulsione?