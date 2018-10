Harry e Meghan in Australia, prima uscita dopo l'annuncio della gravidanza

ROMA – Mano nella mano, sorridenti e complici. Finalmente sollevati dall’aver rivelato al mondo la grande notizia. Harry e Meghan sono arrivati in Australia, alle 7 locali, per il loro primo viaggio reale. Il primo dopo l’annuncio della gravidanza dell’ex star di Suits. Al loro seguito una decina di persone tra segretari, membri della comunicazione e dei social e assistenti personali.

Tutti gli occhi ovviamente erano puntati proprio sulla Duchessa, che ha sapientemente coperto il ventre con una serie di cartelle.

#BREAKING: We’ve received our first sighting of the Duke and Duchess of Sussex in Sydney! Welcome to Australia Prince Harry and Meghan Markle! #9Today pic.twitter.com/t8TKmqSmgQ

— The Today Show (@TheTodayShow) 14 ottobre 2018