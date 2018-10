Avengers 4, concluse le riprese del prossimo film Marvel e fioccano gli spoiler

ROMA – Si sono ufficialmente concluse le riprese di Avengers 4: il seguito di Infinity War, che dovrebbe chiamarsi Annihilation. Ad annunciarlo i fratelli Russo. Su Twitter, i due registi hanno pubblicato un’enigmatica foto che i fan stanno provando a decifrare. Nello scatto solo una grande luce che nasconde, secondo i più, un indizio sul titolo del film, sul logo della pellicola o sulla trama. Tutto ancora top secret. Potrebbe trattarsi, però, di qualsiasi cosa.

Continuano a fioccare i rumors sul film, al cinema il prossimo 3 maggio. Secondo le ultime indiscrezioni, Avengers 4 sarà un continuo andare avanti e indietro dal Regno Quantico. Unico obiettivo fermare l’irreparabile. Online, è arrivata anche la descrizione di un ipotetico trailer.

Il trailer inizia mostrando il Guanto dell’Infinito danneggiato in un campo della fattoria che abbiamo visto a fine Infinity War, mentre la telecamera si concentra sul guanto, sentiamo la voce di Tony: “Eravamo destinati a perdere”. Inizia la partitura musicale epica. In una terra desolata dei wakandiani sentiamo Steve Rogers dire: “Siamo arrivati così lontano.” Tony e Nebula scendono dal jet mentre gli Avengers rimanenti si avvicinano, Steve ha un’espressione di sollievo e dice: “Tony”. Tony, apparentemente sconfitto, scuote la testa e fa un sorriso amichevole a Cap. Appare il logo Marvel Studios.

Ci sarà un assaggio della Battaglia di New York dai Vendicatori del 2012. Loki viene mostrato sconvolto e sconcertato mentre si trova sulla cima della Stark Tower. C’è un lampo di luce blu mentre l’inquadratura ruota indietro. Poi vediamo il trono dei wakandiani su cui siede M’Baku: è circondato dalla sua nuova guardia (un insieme della tribù delle colline e del Dora Milaje), mentre Shuri e Banner lavorano a un nuovo progetto in laboratorio, mentre Vedova Nera, completamente vestita della sua tuta da combattimento, è nella fattoria di Occhio di Falco, che abbiamo visto in Age of Ultron. Natasha sta studiando una mappa con foto e posizioni segnati su di essa. Poi c’è una nuova rapida inquadratura di Thanos con una lunga spada, che cammina in un vicolo di New York City. La scena successiva è una figura incappucciata con gli occhi luminosi (forse Ronin), che punta un arco e una freccia prima di scoccarla verso l’inquadratura.

Scott Lang viene mostrato mentre attraversa un parco, schivando esplosioni. (Inquadratura nello spazio) Thor e Valchiria sono a bordo di una nave Kree. Thor dice: “Se quello che si dice è vero, sei l’ultima speranza del nostro universo, se una cosa del genere esiste ancora”.

L’inquadratura successiva è un Tony Stark più anziano e determinato che attraversa il nuovo Quartier Generale dello SHIELD. Banner (indossando una tuta di spandex)corre via da qualcosa, sembra terrorizzato. Poi di nuovo un’inquadratura di Ant-Man che appare da un lampo di luce e atterra in un luogo desolato. Lo vediamo dal suo punto di vista dall’interno del suo casco. Si guarda intorno e dice: “come è possibile.

“Vediamo Capitan Marvel fluttuare con i pugni infuocati e gli occhi accesi. Thanos all’interno della Gemma dell’Anima con la versione giovane si Gamora che urla, Loki e Thor che combattono contro i Chitauri fianco a fianco, Tony che consegna a Steve uno scudo nuovo di zecca nella sala del trono del Wakanda. Tony apre una valigetta arancione mentre Scott gli porge un braccialetto luminoso. Tony chiede: “Come? … È possibile?” Iron Man e Ant-Man vengono mostrati mentre viaggiano attraverso il Regno Quantico. Scott è tornato nella battaglia di New York nel 2012. L’ultima inquadratura prima che il titolo venga svelato è una Gemma dell’Infinito che scompare dal guaio danneggiato di Thanos, che si alza bruscamente e si infila l’armatura, la sua faccia cambia espressione, si infuria e appare estremamente minaccioso.

Viene svelato il titolo della pellicola: Avengers: Annihilation.

Compare Hulk si sta allenando nella nuova struttura dello SHIELD con Vedova Nera e Steve. Steve si accorge che Hulk si è allenato senza sosta, e gli chiede perché, Hulk risponde nella voce di Bruce Banner: “La mia rivincita arriverà molto presto, lo sento!”.