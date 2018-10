Amici di Maria De Filippi torna il 29 ottobre su Real Time

A guidare le puntate di #AmiciCasting ci saranno Marcello Sacchetta, Paolo Ciavarro e la new entry Lorella Boccia.

Le commissioni di canto e ballo

Le commissioni di canto e ballo saranno composte da 3 professori e non più da 4. Per il canto ci saranno Rudy Zerbi e due new entry: Alex Britti e un altro prof ancora da definire.Per la danza, invece, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e la new entry Timor Steffens. Salutano la cattedra della scuola Bill Goodson e Garrison Rochelle.

Chi è Timor?

Timor Steffens è un ballerino e coreografo olandese. Tutto il mondo lo conosce per le sue famose collaborazioni, tra queste quella con Usher, Beyonce, Madonna, Whitney Houston, Rihanna.

Il coreografo ha fatto il suo ingresso nella televisione italiana nel 2014 con Dance Dance Dance, il talent sul ballo in onda su FoxLife, e con The Voice of Italy in veste di direttore artistico.