Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione del 16 ottobre 2018

Nelle News: Amici 18 torna il 29 ottobre su Real Time-Eminem torna concerto nel 2019-Dracula diventa una mini serie per Netflix-Harry e Meghan genitori in primavera-In arrivo la nuova stagione di FIFA Mobile

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Amici 18 torna il 29 ottobre su Real Time

La scuola di Amici di Maria De Filippi aprirà le sue porte il 29 ottobre su Real Time con i casting. A guidare le puntate di Amici Casting ci saranno Marcello Sacchetta, Paolo Ciavarro e la new entry Lorella Boccia. Le commissioni di canto e ballo saranno composte da 3 professori e non più da 4. Per il canto ci saranno Rudy Zerbi e due new entry: Alex Britti e un altro prof ancora da definire. Per la danza, invece, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens, che ha preso il posto di Garrison.

Eminem torna in concerto nel 2019

Dopo l’uscita degli album ‘Revival’ e ‘Kamikaze’, Eminem tornerà in concerto nel 2019. Il tour partirà il 20 febbraio da Brisbane e proseguirà il 22 febbraio a Sidney, il 24 febbraio a Melbourne e il 27 febbraio a Perth. Dopo l’Australia, il rapper di Detroit volerà in Nuova Zelanda per la data del 2 marzo a Wellington. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti con l’artista, il calendario delle date è in continuo aggiornamento.

Dracula diventa una mini serie per Netflix

Una mini serie di 3 episodi da 90 minuti ciascuno. E’ questa la formula scelta da Netflix e BBC per l’adattamento televisivo di Dracula. Creata e scritta da Steven Moffat e Mark Gatiss, ideatori di Sherlock, la serie sarà ambientata in Transilvania nel 1897 e seguirà fedelmente il romanzo di Bram Stoker. Il progetto è in fase di sviluppo e ancora non è stata annunciata la data di uscita. La serie, prodotta da BBC, verrà distribuita da Netflix al di fuori dell’Inghilterra.

Harry e Meghan genitori in primavera

Harry e Meghan genitori in primavera. Questa volta non è un rumor. Kensington Palace ha annunciato l’arrivo del primogenito della coppia, convolata a nozze lo scorso 19 maggio. “Sua Altezza Reale il Duca e la Duchessa del Sussex sono lieti di annunciare che la duchessa è in attesa di un bambino”, si legge nei post social. Il bimbo o bimba arriverà nella primavera 2019, a un anno dalla nascita di Louis, terzogenito di William e Kate.

In arrivo la nuova stagione di FIFA Mobile

Dinamiche di gioco aggiornate e grafica migliorata. Il 7 novembre inizierà la nuova stagione di FIFA Mobile, versione per smartphone del popolare videogame firmato EA Sports. Grazie al nuovo moto-re grafico, l’aspetto dei giocatori è notevolmente migliorato, ricostruendo volti realistici dei più im-portanti fuoriclasse. Nella nuova stagione è stata affinata anche la qualità delle animazioni, con un nuovo motore fisico che crea scontri e interazioni realistici tra i giocatori. La versione Beta della nuova stagione di FIFA Mobile è già disponibile in download gratuito su Play Store.

16 ottobre 2018