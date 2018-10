Richard Madden potrebbe essere il prossimo James Bond

ROMA – In principio (riassumendo) fu Game of Thrones, poi I Medici. Adesso sembra sia Richard Madden il candidato numero uno per il ruolo di James Bond nel prossimo 007.

Secondo rumors sempre più insistenti, diffusi dal The Sun, l’attore scozzese sarebbe in cima alla lista di Barbara Broccoli, ideatrice della saga: “Richard Madden non solo è in cima alla lista di Barbara, ma lei si sta preparando a offrigli il ruolo”.

Il prossimo 007, diretto da Cary Fukunaga, sarà l’ultimo di Daniel Craig. Il film è ancora in produzione ma già da mesi è partita la corsa al successore. Tra i nomi citati attori di un certo calibro: Idris Elba, Michael Fassbender, Tom Hiddleston, Tom Hardy ed Henry Cavill. La concorrenza, insomma, sarebbe di tutto rispetto ma Madden sarebbe in pole position.

L’attore, che ha vestito i panni di Cosimo de Medici e Rob Stark in Game of Thrones, attualmente è impegnato con Bodyguard, la serie della Bbc in cui è la guardia del corpo del Segretario di Stato inglese.