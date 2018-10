Buongiorno io assumo la pillola anticoncezionale Diane. Al momento sono nei 7 giorni di sospensione e ho tosse e catarro. Se prendo uno sciroppo rischio di diminuire l’effetto?

Sul bugiardino non ci sono riferimenti allo sciroppo!

Anonima

Cara Anonima,

grazie per averci contattato.

Non hai specificato quale tipo di sciroppo vorresti prendere così da poter valutare meglio una possibile interazione con la pillola.

E’ utile sapere, infatti, che esistono dei farmaci che posso affievolire, se non azzerare del tutto, l’effetto della pillola. È necessario, pertanto, essere sempre vigili su questo punto e leggere bene il bugiardino dei medicinali, come anche parlare con il proprio medico.

Esistono, poi, interazioni tra pillola anticoncezionale, integratori e rimedi omeopatici ed il fatto che non siano medicine in senso stretto non vuol dire che non abbiano effetti secondari.

Ci sono farmaci che non interferisce direttamente con gli anticoncezionali orali, ma modifica il cosiddetto ricircolo enteroepatico degli ormoni metabolizzati dal fegato ed escreti con la bile nell’intestino, e ne può diminuire la presenza in circolo, cosa che potrebbe alterare l’efficacia della pillola.

Quindi è necessario individuare il principio attivo del farmaco per capire se può avere un effetto sulla capacità contraccettiva della pillola, magari chiedi al farmacista e/o al tuo medico o leggendo direttamente sul foglietto illustrativo.

Torna a scriverci quando vuoi.

Un caro saluto!

16 ottobre 2018