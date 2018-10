Week end magico a Roma con le Winx e Maggie e Bianca

Un week end magico quello del 20 e 21 ottobre a Roma, con i personaggi più amati dai ragazzi, che regalerà tante emozioni e sorprese.

Si parte sabato 20 con le magiche Winx, che sfileranno sul Red Carpet della Festa del Cinema alle ore 11.30 all’Auditorium Parco della Musica, grazie ad Alice nella Città (la sezione autonoma dedicata alle nuove generazioni). Le fatine nate dalla fantasia e dal talento di Iginio Straffi, festeggeranno con un grande party l’anteprima mondiale della nuova serie 8.



Il pubblico presente potrà assistere alla visione di un episodio del prossimo capitolo della saga (all’interno della Sala Cinema Hall) che in primavera 2019 le vedrà su Rai Yoyo in una nuova trasformazione, con il ritorno di quelle più popolari del Winx Club, Enchantix, Syrenix e Butterflix. Un successo da coronare insieme alle bambine di ieri e di oggi, con questo evento gratuito da non perdere dedicato alle famiglie, che dalle ore 12.00 coinvolgerà i partecipanti in tante altre attività, spettacoli e incontri ravvicinati con le fatine.

Il successo delle Winx non conosce arresti e difficoltà: al contrario. Dal loro esordio su Rai Due con la prima serie il 28 gennaio 2004 (il primo di una lunghissima serie di appuntamenti con le reti Rai che per tanti anni hanno regalato, e continuano a regalare, ai piccoli le avventure delle loro beniamine) le fatine Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna, hanno conquistato e fatto crescere intere generazioni di bambine di ogni latitudine del mondo, grazie alla loro magia e ai valori quali amicizia, positività, generosità e impegno, di cui da sempre si fanno ambasciatrici.

Domenica 21 l’appuntamento è con Maggie e Bianca, le protagoniste di una delle serie teen più amate: dalle ore 16 fino alle 18, presso l’Ex Caserma Guido Reni, Rai Ragazzi Village (nell’ambito di Videocittà -evento internazionale in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma) le due giovani star della tv passeranno un pomeriggio speciale con i ragazzi in cui si sveleranno tutti i segreti e le curiosità dell’amicizia che le lega.



Tante canzoni dal vivo e una sessione di Meet and Greet: un’occasione imperdibile per rivivere con i fan la storia della loro amicizia speciale, dal primo incontro alla Milano Fashion Academy (e il primo litigio) alle tante prove superate insieme, nella vita privata, a scuola e con i MoodBoards. A presentare l’evento sarà Andrea Beltramo, volto di numerosi programmi targati Rai Ragazzi. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

“Maggie & Bianca Fashion Friends” è l’acclamata serie in onda su Rai Gulp ideata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction, che ruota intorno ai temi della moda, della musica e dell’amicizia. Le protagoniste, Maggie e Bianca, sono due ragazze dai caratteri diametralmente opposti ma unite dalla stessa passione per la musica, che frequentano la Milano Fashion Academy, una delle più prestigiose scuole internazionali di moda. Tra amicizie, competizioni, amori e sogni, le due ragazze scoprono di essere necessarie l’una all’altra e il loro legame è più forte di qualsiasi avversità.

Siti ufficiali: www.winxclub.com; www.maggieandbianca.com

LE WINX ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Sabato 20 ottobre 2018

Auditorium Parco della Musica

Via Pietro de Coubertin, 30 – Roma

ore 11.30 – Red Carpet

ore 12.00 – Sala Cinema Hall (visione in anteprima mondiale episodio serie 8), a seguire party

Ingresso gratuito

MAGGIE & BIANCA, LA STORIA DI UN’AMICIZIA

Domenica 21 ottobre 2018, ore 16.00 – 18.00

Rai Ragazzi Village, Ex Caserma Guido Reni

Via Guido Reni, 7 – Roma

Incontro con i fan, live performance e meet and greet

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti