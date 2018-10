Golino presenta EUFORIA, protagonisti Scamarcio e Mastandrea

“Sono storie di tutti i giorni– ha dichiarato la regista di Miele all’incontro– L’etica del quotidiano mi interessa molto. Se in una storia c’è un dubbio etico che mi mette in crisi e mi sposta la coscienza io penso che valga la pena raccontarlo e bisogna porsi delle domande su questo– continua la Golino– Per esempio, fare tutto bene e allo stesso tempo essere spietati rientra in quell’etica che ho portato al cinema. Io racconto queste cose perché sono interessanti per me e penso che possano esserlo per gli altri”.

“Euforia sfugge a qualsiasi definizione– ha raccontato Scamarcio– è un film che riesce a trascendere dalla carne. Questa era un’ambizione altissima. Valeria è riuscita a portarci oltre la recita e questa e’ stata una grande esperienza per me“.

“Ero molto curioso di lavorare con lei- interviene Mastandrea– Valeria è una regista vera: la sua curiosità e la capacità di sorprendersi andrebbe insegnata nelle scuole“.

Nel cast – oltre a Scamarcio e Mastandrea – anche Isabella Ferrari e Valentina Cervi.