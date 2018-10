Seguo una cura omeopatica di Gelsemium sempervirens, può interferire?...

Buonasera, ho letto che anche alcuni prodotti omeopatici possono interferire sulla pillola perciò la mia domanda è: seguire una cura omeopatica di Gelsemium sempervirens può inibire l’azione della pillola? Grazie mille.

Anonima

Cara Anonima,

in linea generale i prodotti omeopatici non dovrebbero interferire con la pillola anticoncezionale, non vi è un’esperienza clinica accertata. Invece alcuni prodotti fitoterapici, reperibili in erboristeria (come l’iperico o erba di S. Giovanni) possono avere interazioni.

Generalmente viene sempre consigliato di non sovrapporre l’assunzione della pillola e di qualsiasi altro farmaco, proprio per non interferire con l’assorbimento del contraccettivo.

Quando si assume la pillola è sempre consigliato chiedere al medico omeopata, in questo caso, di scegliere il prodotto che meno interferisce proprio per stare più tranquilli.

Un caro saluto!

17 ottobre 2018