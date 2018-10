Cecco e Cipo tornano con Tutto il bello che c’è e un nuovo tour

Biografia

Cecco e Cipo, alias Simone Ceccanti e Fabio Cipollini, entrambi di Vinci, entrambi classe ’92, muovono i primi passi nella scena musicale da giovanissimi, tra recite natalizie e circoli ARCI. “Roba da Maiali”, pubblicato nel dicembre 2011, e “Lo Gnomo e lo Gnu”, pubblicato nel giugno 2014, sono i loro primi due album, entrambi prodotti da Labella.

Nel settembre 2014 si esibiscono alle audizioni di X Factor 8 con “Vacca Boia”, conquistando giudici e pubblico e venendo subito definiti dalla stampa come i veri protagonisti di X Factor 8. Rimarranno per settimane in trending topic su Twitter, entreranno in classifica F.I.M.I., nella Top Ten iTunes e nelle playlist Viral 50 di Spotify, mentre il video dell’audizione raggiungerà i due milioni di visualizzazioni.

Nel frattempo, inizia il #VACCABOIA Tour in collaborazione con Musiche Metropolitane, che arriverà a contare cento date in un anno. Il 3 ottobre 2015 il M.E.I. di Faenza assegna loro un premio speciale per il tour in qualità di band più attiva dell’anno e, poco dopo, Francesco Tricarico li chiama per una speciale tournée nei migliori club d’Italia e nei grandi teatri.

Nel marzo 2016 esce “Flop” (Labella), terzo album in studio anticipato dal singolo “Non voglio dire”.

Nel dicembre 2016 vincono la prima edizione di Strafactor, avendo l’occasione di aprire la finalissima di X Factor al Forum di Assago di Milano con il loro singolo “Non voglio dire”.