Da ottobre a maggio Grosseto suona benissimo

I requisiti fondamentali nella scelta degli eventi sono stati in primo luogo la qualità artistica dei concerti inseriti in cartellone, ma anche la loro varietà, nei generi e negli stili, con il fine coinvolgere un pubblico il più ampio ed eterogeneo possibile per età, formazione e interessi. La Voce di ogni Strumento anche quest’anno rivolge un’attenzione particolare ai più giovani, riproponendo, parallelamente al cartellone principale, una piccola stagione riservata ai ragazzi, un evento nell’evento che già nella precedente edizione della rassegna ha registrato un importante consenso presso le scuole che hanno favorito la partecipazione riempiendo ogni volta i teatri.

Dopo l’apertura (sold out) con il Duo Baldo e lo spettacolo CON divertimento CERTO, il cartellone ospiterà il 18 novembre La leggenda Paganini, monologo in un atto per voce recitante, violino e chitarra dedicato alla figura del celebre violinista di cui si narrano le vicende umane e artistiche attraverso la voce di Paolo Sassanelli, il violino di Davide Alogna e la chitarra di Giulio Tampalini. E poi il 9 dicembre il quartetto jazz formato da Dado Moroni, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto e Stefano Cocco Cantini porterà il suo omaggio al pianista del bebop e dell’hard bop Tadd Dameron.

Si prosegue poi a gennaio, il 19, con “La Bohème”, mentre il 10 febbraio andrà in scena la musica di Antonio Vivaldi con le Quattro Stagioni.