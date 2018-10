Professione docente, da Roma nuove proposte di formazione

“Siamo all’inizio del nostro terzo anno, ma nei primi due anni siamo riusciti a mettere in formazione almeno duemila docenti del nostro ambito,- spiega all’agenzia Dire Rossella Sonnino, dirigente scolastico dell’ic ‘Regina Elena’- un dato significativo che mette in evidenza il bisogno di far crescere la scuola attraverso la capacità dei docenti di utilizzare competenze nuove all’interno della classe, sia a livello didattico che di ricerca. La popolazione scolastica dei docenti non è giovane, a livello nazionale gestiamo insegnanti che hanno 50-60 anni. Un dato non indifferente– ragiona Sonnino- nella misura in cui parlano a bambini delle scuole scuole primarie presentandosi più con una dimensione di nonni che con una dimensione di genitori. Questo vuol dire che dobbiamo insistere molto sulla formazione continua– chiarisce il dirigente scolastico- perché le nuove tecnologie che sono entrate in modo preponderante nella scuola, non sono molto scontate in questo tipo di popolazione“.