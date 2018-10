“È pagato poco”, Paolo Ciavarro e Maria De Filippi rispondono a Eleonora Giorgi

ROMA – “La reclusione dà traveggole”. Non ha usato mezzi termini Paolo Ciavarro, parlando di sua madre, Eleonora Giorgi. L’attrice, subito dopo la puntata di lunedì del Grande Fratello Vip, ha raccontato ai suoi coinquilini del trattamento – secondo lei – poco gratificante che la produzione di Amici ha avuto nei confronti di suo figlio.

“Lui ha fatto un provino per lavorare a Forum e noi non sapevamo nulla. L’abbiamo saputo solo quando l’hanno preso – ha spiegato-. Adesso lavora anche ad Amici, Maria De Filippi l’ha preso per il daytime. Da novembre riparte e lavorerà ancora per Maria, solo che loro lo pagano pochissimo e quindi lui per arrotondare lavora anche in produzione fino alla sera”.

È così che Paolo ha prontamente smentito con un tweet.

Evidentemente la “reclusione” dà le traveggole. Sono contento, orgoglioso e soddisfatto del mio lavoro e di quanto percepisco! Ci tenevo a dirlo! ❤ — Paolo Ciavarro (@paulciav) 16 ottobre 2018

Maria De Filippi e Amici contro Eleonora Giorgi: “Ci dispiace dirlo…”

Le parole della Giorgi hanno, però, fatto “arrabbiare” anche lo staff di Amici che è corso a commentare con un post sui social, leggermente piccato: “Peccato che ad Amici Paolo non lavori certo in produzione e i suoi lanci per il daytime non sono mai in diretta quindi purtroppo – e ci dispiace dirlo – la signora Giorgi evidentemente non parla di Amici ma di…?”. Il riferimento è ovviamente a Forum. Nel programma della Palombelli, Paolo fa l’opinionista.