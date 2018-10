Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione del 18 ottobre 2018

Nelle News: Al via la 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma-Sfera Ebbasta nei palazzetti con il “Popstar tour 2019”-Pechino Express, i concorrenti si trasferiscono in Tanzania-Amazon annuncia il nuovo Kindle Paperwhite-Cecco e Cipo tornano con Tutto il bello che c’è

Al via la 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma

Trentotto film nella Selezione Ufficiale, 6 eventi speciali, 14 incontri ravvicinati, 13 omaggi e restauri, 7 preaperture, 28 eventi collaterali e 31 Paesi partecipanti. Sono i numeri della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in partenza da oggi fino al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale. Ad aprire la kermesse il film “7 sconosciuti a El Royale”, opera seconda di Drew Goddard, dal 25 ottobre al cinema con 20th Century Fox. Presenteranno la pellicola il regista e la giovane protagonista Cailee Spaeny.

Sfera Ebbasta nei palazzetti con il “Popstar tour 2019”

Tre imperdibili concerti dal vivo nelle principali arene indoor. Dopo lo straordinario successo dell’album “Rockstar” e il sold out con il suo “Rockstar tour”, Sfera Ebbasta torna live per la prima volta nei palazzetti con il “Popstar tour 2019”. La tournée dell’unico Trap King della musica italiana debutterà al Palalottomatica di Roma il prossimo 17 Aprile per proseguire al Palapartenope di Napoli il 19 Aprile e chiudere in grande stile al Mediolanum Forum, nella sua Milano, il 27 Aprile. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Pechino Express, i concorrenti si trasferiscono in Tanzania

Pechino Express riparte dalla Tanzania nella quinta puntata dell’adventure game, in onda questa sera, alle 21.20 su Rai2. Sette le coppie rimaste in gara, dopo l’eliminazione de I Mattutini (Marcello Cirillo e Adriana Volpe) avvenuta una settimana fa. E ora, a metà del cammino (dieci in totale le puntate in programma), sono tutti più agguerriti che mai per arrivare all’unico obiettivo finale: vincere questa edizione. Si partirà da Fuka per terminare la tappa a Babati, per un totale di 307 chilometri. Come da copione, sarà Costantino a dare inizio al tutto consegnando la busta nera.

Amazon annuncia il nuovo Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite si rinnova e arriva in una veste completamente riprogettata. Design più sottile e leggero, schermo a filo e resistente all’acqua. La versione 2018 di Kindle ha, inoltre, uno spazio di archiviazione raddoppiato. È disponibile, infatti, nel doppio formato da 8 GB e 32 GB. Il primo al prezzo di 129.99€. Il secondo a 159.99€ che con connettività mobile è disponibile a €229.99. In Kindle Paperwhite è già preordinabile. Le spedizioni inizieranno a partire dal 7 novembre.

Cecco e Cipo tornano con Tutto il bello che c’è

Cecco e Cipo tornano sulle scene musicali. Da venerdì 19 ottobre sarà disponibile in tutti i digital store e le piattaforme streaming il nuovo singolo, Tutto il bello che c’è. Dopo un anno di pausa dai palchi e dalle interviste, il duo toscano torna raccontando una storia d’amore, con un brano intriso di allegria e spensieratezza che porta con sé il retrogusto amaro di un amore platonico destinato forse a rimanere tale. Cecco e Cipo tornaranno anche live da novembre con un tour nei club d’Italia.

18 ottobre 2018