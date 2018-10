Rubano il telefono a Stefano De Martino, materiale “bollente” finisce online

ROMA – Stefano De Martino è finito nel mirino dei ladri. L’ex ballerino sarebbe stato derubato del cellulare e ovviamente tutto quello che aveva salvato è finito online. A fare notizia del materiale “bollente”: foto e video intime che lo ritraggono da solo e in compagnia di una ragazza mora non identificata. A rivelare i particolari è Gossip Tv Official su Instagram.

“L’ex inviato dell’Isola dei famosi avrebbe subito il furto del suo smartphone su su cui erano salvati dei video bollenti, i cui frame sono finiti presto in rete. Nel video compare una misteriosa mora, non ancora identificata”

Ad accompagnare la notizia due foto scattate in camera da letto in cui De Martino veste solo un paio di boxer neri.