Una piattaforma da e per i ‘neet’: a Roma ecco #TIPOHack

ROMA – Una piattaforma community per incontrarsi, scambiare esperienze, sviluppare nuove capacita’, conoscere le risorse disponibili e incontrare aziende e istituzioni. Si chiamera’ TIPO e sara’ dedicato agli under 30 il nuovo spazio digitale a cui stanno lavorando ottanta ragazzi e ragazze under 29. Divisi in team, i giovani prenderanno parte alla competizione #TIPOHack, il primo hackathon italiano dedicato ai giovani Neet organizzato al Tempio di Adriano a Roma dall’associazione InnovaFiducia, con fondazione Tim, InfoCamere e con il supporto della Camera di Commercio di Roma.

I giovani esclusi dal circuito scuola-lavoro (in Italia uno su quattro) che partecipano al concorso di idee, hanno un’eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni, e sono stati intercettati attraverso una campagna informativa rivolta a universita’, licei, istituti di formazione e altri centri di aggregazione giovanile. Saranno protagonisti di una giornata all’insegna della creativita’ e della collaborazione, armati di fogli e pennarelli, ma soprattutto tablet e pc, per progettare la propria idea di TIPO. L’obiettivo da centrare e’ l’innovazione digitale, che sola puo’ fornire uno strumento utile a soddisfare le reali esigenze di un Neet – educazione, formazione e competenze per orientarsi nella ricerca del lavoro – tutte in un unico contenitore e a partire da un dato: per quasi 400mila under 30 italiani il mondo delle imprese non e’ uno sconosciuto.

Secondo i dati elaborati da InfoCamere al 30 giugno 2018, sono infatti 378.681 i giovani coetanei dei protagonisti di TIPOHack che hanno qualche carica nelle imprese italiane, il 4,1% di tutte le cariche esistenti nei 6 milioni di imprese iscritte alle Camere di Commercio. Poco meno della meta’ (47,3%) e’ titolare di un’impresa individuale, la forma piu’ semplice di attivita’ d’impresa. Il 24,3% ha scelto il commercio, il 12,7% un’attivita’ legata all’alloggio o alla ristorazione, il 10,4% l’agricoltura, mentre solo il 2,20% ha puntato sull’Ict (Information Communication Technologies).

Ancora profondo resta il gap di genere, con i giovani uomini che ricoprono il 66,7% delle cariche (278.248 sulle oltre 370mila) lasciando alle donne solo il 33,3% (138.537). A guidare la classifica delle regioni con la quota piu’ elevata di giovani cariche e’ la Campania (5,9% sul totale), seguita da Calabria, Sicilia e Puglia, tutte oltre la soglia del 5%. Maglia nera invece a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, che si attestano sotto il 3,5%. Uno stivale che si rovescia e fa da specchio alle maggiori difficolta’ incontrate dai giovani in cerca di occupazione al Sud. Per far crescere il protagonismo dei giovani nell’economia del Paese, largo quindi alla costruzione di relazioni basate sullo scambio di esperienze e contenuti.