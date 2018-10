Fortnite Battle Royale Season 6: guida alle sfide della settimana 4

Sfida a più fasi: in questa serie di sfide dovrete atterrare appena scesi dal bus in diverse città – Fase 1 | Atterra a Boschetto Bisunto (0/1) ; – Fase 2 | Atterra a Bosco Blaterante (0/1) ; – Fase 3 | Atterra a Sprofondo Stantio (0/1) ; – Fase 4 | Atterra a Parco Pacifico (0/1) ; – Fase 5 | Atterra a Palmeto Paradisiaco (0/1);

Sfida a più fasi: in questa serie di sfide dovrete ballare in diversi punti della mappa

– Fase 1 | Balla in cima alla torre dell’orologio (0/1): ovviamente si riferisce alla torre dell’orologio presente nei Pinnacoli Pendenti;

– Fase 2 | Balla in cima a un albero rosa (0/1): dovrete ballare sull’albero rosa al centro di Approdo Avventurato;

– Fase 3 | Balla in cima a un trono di porcellana gigante (0/1): dovrete ballare sopra il water gigante presente a Laboratorio della Latrina;