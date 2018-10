Arriva “What a secret”, su youtube una web serie per ragazzi

ROMA – Una web serie pensata per favorire il dialogo tra gli adolescenti e affrontare temi delicati come droga, sessualità ed emarginazione sociale. È così che nasce ‘What a secret!’, progetto protagonista di una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso, che parla di questi argomenti, utilizzando un linguaggio leggero e coinvolgente. La web serie, prodotta dalla celebre youtuber Charlie Moon che ne firma anche la regia, è stata messa a punto da Colibrì 12, una società di 4 giovani amici e film maker che puntano a distinguersi con prodotti di qualità che piacciano e che, allo stesso tempo, siano carichi dei contenuti complessi e delicati.

‘What a secret!’ racconta la storia di Greta, una ragazza che si è appena trasferita in un nuovo appartamento. La giovane vive totalmente dissociata dalla realtà, la bambina che è in lei continua a colorare la vita di chi la incontra, ma la sua ingenuità stride con il tempo che scorre e che la costringe a guardarsi dentro, affrontarsi e diventare adulta. Francois è il suo vicino, ‘lo strambo’: Francois è strano davvero, ma è soprattutto timido, così timido da non uscire mai di casa e rifugiarsi sempre nel buio della sua stanza segreta. Danny è l’altro vicino. È un egoista patologico che evade la realtà a furia di zucchero e caramelle. È però arrivato il momento di

fare i conti col mondo, e lui è totalmente al verde. Sarà l’amore ed un mistero ad intrecciare i destini dei tre giovani vicini. La prima stagione di Was sarà composta da 10 episodi di una durata compresa tra i 3 e i 5 minuti. Verrà girato in italiano ma anche doppiato in inglese e sottotitolato in francese e spagnolo per dare un respiro internazionale a dei temi che meritano di esserlo. La distribuzione avverrà su YouTube e sarà supportata da account sui diversi social network. Per maggiori informazioni sulla campagna e sulle ricompense previste:

https://www.produzionidalbasso.com/project/what-a-secret-web-serie/.